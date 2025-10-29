Азербайджан и Грузия вносят вклад в региональный мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель председателя парламента Грузии Нино Цилосани в ходе выступления на международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Официальный представитель Грузии подчеркнула, что за последние 30 лет укрепился суверенитет обеих стран и развились международные связи:

"Инфраструктура транзита энергоносителей из Азербайджана в мир осуществляется через Турцию и Грузию. Сейчас мы работаем над развитием региональных отношений и вносим вклад в региональный мир".