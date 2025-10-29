Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə böyük uğurlar əldə edib - Özbəkistan nümayəndəsi
Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulunun 30 illiyi münasibətilə təbrik edirəm. Bu, böyük əhəmiyyət daşıyan bir gündür. Bu, xalqın ürəyində böyük iftixar hissi yaradır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Özbəkistan Ali Məclisi Senatının Məhkəmə-hüquq məsələləri və korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinin sədri Abdulhakim Eşmuratov Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 30 illiyinə həsr olunan "Konstitusiya müasir dünyada dövlətlərin müstəqilliyinin və suverenliyinin təməli kimi" mövzusunda beynəlxalq parlament konfransında çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə böyük uğurlar əldə edib:
"Ölkədə islahatlar həyata keçirilir. Demokratik dəyərlərin möhkəmləndirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində görülən işlər heyranlıq doğurur. Azərbaycan və Özbəkistan tarixən bir-birinə yaxın dost ölkələrdir. Bizi ortaq tarix, mənəvi, mədəni dəyərlər, eləcə də çox illik qardaşlıq birləşdirir".
