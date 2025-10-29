Азербайджан и Беларусь обсудили межпарламентские связи

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Владиславом Татариновичем, заместителем председателя Совета Республики Национальной Ассамблеи Республики Беларусь, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Международной Парламентской Конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер Сахиба Гафарова поздравила Владислава Татариновича с избранием на эту должность и выразила удовлетворение участием делегации Беларуси в данном международном мероприятии.

Владислав Татаринович озвучил поздравления с высоким уровнем организации Международной Парламентской Конференции. Он представил спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой поздравительное письмо в связи с 30-летием Конституции Азербайджанской Республики от председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальи Кочановой, а также передал её приветствия.

Как было сказано на встрече, отношения между нашими странами успешно развиваются на основе взаимодоверия и дружбы; была подчёркнута важная роль высокоуровневых отношений между главами наших государств в углублении связей. Было заявлено, что связи высокого уровня между нашими странами и народами также придают импульс и развитию отношений между нашими парламентами.

На встрече было отмечено, что, наряду с двусторонними отношениями между нашими парламентами, наши законодательные органы также успешно сотрудничают в международных парламентских организациях. В частности, с удовлетворением было отмечено обретение Беларусью статуса наблюдателя в Азиатской Парламентской Ассамблее в период председательства в ней Милли Меджлиса Азербайджана. Кроме того, высокую оценку получила деятельность созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентской Сети Движения Неприсоединения.

Спикер Милли Меджлиса попросила передать председателю Совета Республики и также председателю Палаты Представителей свои приветствия.

На встрече состоялся обмен мнениями и на иные темы, представляющие обоюдный интерес.