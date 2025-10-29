Азербайджанский специалист представит УЕФА на матче Юношеской лиги

Менеджер по социальной и экологической устойчивости АФФА Кифаят Мустафаева получила назначение от УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, она будет представлять УЕФА на матче второго квалификационного раунда Юношеской лиги УЕФА по футболу между "Динамо" (Минск, Беларусь) и "Лудогорец" (Болгария), который состоится 1 ноября.

Отметим, что встреча пройдет на стадионе Eagles Nest Stadium в городе Разград (Болгария).