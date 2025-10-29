Сотрудничество Турции и Азербайджана служит построению более справедливого мира

Мы все являемся свидетелями исключительного братства между Турцией и Азербайджаном, не имеющего аналогов в мире, глубоко укоренившегося в сердцах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, выступая на мероприятии во дворце "Гюлистан", посвященном 102-й годовщине образования Турецкой Республики.

Он отметил, что Турция продолжит оказывать Азербайджану самую сильную поддержку на международных площадках.

"Наши азербайджанские братья сегодня продолжают достигнутые успехи за столом переговоров. Появилась историческая возможность обеспечить прочный мир в регионе. Мир и стабильность, которые установятся в регионе, пойдут на пользу не только странам региона, но и всему миру. Поэтому обеспечение прочного мира - наше самое большое желание", - сказал он.

Посол также отметил усилия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана по обеспечению глобального мира и стабильности.

"В этом контексте одними из наших главных приоритетов являются прекращение войны в Украине, достижение двустороннего урегулирования путем обеспечения прекращения огня в Газе и укрепления мира и стабильности в Сирии. Во всех этих вопросах мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном. Возможен более справедливый мир, и необходимы совместные усилия в связи с этим", - сказал он.