Антитеррористическая операция в Пакистане

В районе Рамбат в Техсиле Амбар, округ Мохманд (Пакистан), проводится антитеррористическая операция после того, как сегодня рано утром была обнаружена группа из 25-30 террористов Талибана, пытавшихся проникнуть через афганскую границу.

Как передает Day.Az, несколько террористов были нейтрализованы, а несколько получили ранения.

Округ Мохманд недавно стал ключевым коридором для проникновения, отмечается третья крупная попытка пересечения границы за последние недели.