https://news.day.az/world/1791641.html Антитеррористическая операция в Пакистане - ВИДЕО В районе Рамбат в Техсиле Амбар, округ Мохманд (Пакистан), проводится антитеррористическая операция после того, как сегодня рано утром была обнаружена группа из 25-30 террористов Талибана, пытавшихся проникнуть через афганскую границу. Как передает Day.Az, несколько террористов были нейтрализованы, а несколько получили ранения.
Антитеррористическая операция в Пакистане - ВИДЕО
В районе Рамбат в Техсиле Амбар, округ Мохманд (Пакистан), проводится антитеррористическая операция после того, как сегодня рано утром была обнаружена группа из 25-30 террористов Талибана, пытавшихся проникнуть через афганскую границу.
Как передает Day.Az, несколько террористов были нейтрализованы, а несколько получили ранения.
Округ Мохманд недавно стал ключевым коридором для проникновения, отмечается третья крупная попытка пересечения границы за последние недели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре