https://news.day.az/world/1791598.html Из лаборатории в США сбежали зараженные обезьяны - ФОТО - ВИДЕО Опасные лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С, герпес и COVID, сбежали в США. Как сообщили в полиции американского штата Миссисипи, сбежавшие макаки-резусы весят по 18 кг и агрессивны к людям, передает Day.Az Правоохранители утверждают, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, уже уничтожены. Её поиски продолжаются.
Из лаборатории в США сбежали зараженные обезьяны - ФОТО - ВИДЕО
Опасные лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С, герпес и COVID, сбежали в США.
Как сообщили в полиции американского штата Миссисипи, сбежавшие макаки-резусы весят по 18 кг и агрессивны к людям, передает Day.Az
Правоохранители утверждают, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, уже уничтожены.
Её поиски продолжаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре