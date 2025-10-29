Из лаборатории в США сбежали зараженные обезьяны

Опасные лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С, герпес и COVID, сбежали в США. 

Как сообщили в полиции американского штата Миссисипи,  сбежавшие макаки-резусы весят по 18 кг и агрессивны к людям, передает Day.Az

Правоохранители утверждают, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, уже уничтожены.

Её поиски продолжаются.