https://news.day.az/world/1791598.html

Из лаборатории в США сбежали зараженные обезьяны - ФОТО - ВИДЕО

Опасные лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С, герпес и COVID, сбежали в США. Как сообщили в полиции американского штата Миссисипи, сбежавшие макаки-резусы весят по 18 кг и агрессивны к людям, передает Day.Az Правоохранители утверждают, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, уже уничтожены. Её поиски продолжаются.