Во Франции опасаются роста ограблений в музеях и церквях

Власти Франции предупредили о возросшей угрозе преступлений в музеях и церквях страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на данные службы информации, разведки и стратегического анализа в области организованной преступности.

"Французские музеи, церкви и частные лица все чаще становятся целями (преступлений. - "Газета.Ru")", - говорится в материале.

Автор публикации указывает, что после инцидента в Лувре угроза ограблений распространяется на все французские музеи. Специалисты считают, что особенно ценны предметы искусства и работы из дорогих материалов, включая золото.

Правоохранительные органы предупреждают, что преступники могут вербовать исполнителей ограблений через социальные сети и зашифрованные мессенджеры.