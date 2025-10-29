https://news.day.az/politics/1791594.html В армянском обществе господствуют неверные убеждения - Аяз Салаев на платформе Baku Network - ВИДЕО В армянском обществе господствуют неверные убеждения. Как передает Day.Az, об этом сказал известный киновед, режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, актер и заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
