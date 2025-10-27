На экспертной платформе Baku Network состоялся новый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", гостем которого стал киновед, режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, актер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Беседа касалась глубинных процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа - от доверия между народами до исторических иллюзий и трудного пути к миру.

Аяз Салаев отметил, что Кавказ вступает в новый этап своего развития: "Мы движемся к миру, вокруг идут интеграционные процессы, но еще остаются очаги турбулентности. Азербайджан добился того, что турбулентности стало меньше".

Он подчеркнул, что ключевым элементом для устойчивого мира остается доверие: "Без доверия невозможны ни диалог, ни результат. Это самое трудное".

По его словам, для устойчивого мира также необходимо не только дипломатическое сближение, но и переосмысление истории, освобождение от идеологий прошлого. Аяз Салаев отметил, что Азербайджан всегда демонстрировал терпимость и открытость: "В Азербайджанеисповедуют любую религию, любой человек чувствует себя комфортно. Мы умеем прощать, идти навстречу - и этим можно гордиться".

Он подчеркнул, что именно гуманитарные и культурные связи, а не только политика могут стать опорой для мира. "Мир между народами возможен лишь тогда, когда новые поколения перестанут быть заложниками старых идей", - добавил Аяз Салаев.

Trend представляет полную видеозапись передачи: