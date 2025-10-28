Ожидается усиление ветра

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов в период с полудня 29 октября до полудня 30 числа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Службу, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Нефтчале, Барде, Тертере, Мингячевире, Агдаме, Евлахе, Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Дашкесане, Гусаре, Хызы в соответствии с оранжевым предупреждением будет наблюдаться северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 метра в секунду.

В других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением прогнозируется западный ветер со скоростью 13,9-20,7 метра в секунду.