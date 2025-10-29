Президент Ильхам Алиев принял председателя Федерального национального совета ОАЭ

29 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакром Гобашем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется