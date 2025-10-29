https://news.day.az/officialchronicle/1791772.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Федерального национального совета ОАЭ - ФОТО 29 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакром Гобашем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
