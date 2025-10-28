Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана

28 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Исламской Республики Пакистан Сайедом Юсуфом Резой Гилани, который находится с визитом в нашей стране для участия в международной парламентской конференции на тему "Конституция как фундамент независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в отделе прессы и связей с общественностью парламента сообщили, что на встрече обсуждалось значение международной парламентской конференции, подчеркивалась важная роль конституции в укреплении правовых основ государства, развитии общества, обеспечении политической стабильности, защите прав и свобод граждан.

В ходе беседы отмечалось, что в результате исторической Победы, одержанной Азербайджаном, наша страна восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, положив конец 30-летней оккупации со стороны Армении. Подчеркивалось, что объявление Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета" имеет как важное политическое, так и символическое значение.

На встрече было выражено удовлетворение историческими дружескими и братскими отношениями между нашими странами, подчеркивалась особая роль глав государств в развитии этих связей. Также отмечалось значение расширения сотрудничества законодательных органов как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Стороны с удовлетворением отметили состоявшуюся в этом месяце в Исламабаде Третью трехстороннюю встречу председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции и высоко оценили ее итоги. Отмечалось, что она внесла весомый вклад в дальнейшее укрепление межпарламентских и межгосударственных отношений между нашими странами.