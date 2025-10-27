Легендарный филиппинский боксер назначен вице-президентом IBA

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо занял пост вице-президента Международной ассоциации бокса (IBA).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу организации, решение было утверждено на заседании совета директоров, прошедшем 27 октября в Маниле.

В своем обращении Пакьяо отметил, что намерен способствовать развитию бокса по всему миру: "Под вдохновляющим руководством президента Умара Кремлева IBA вступила в Золотую эру - время, когда каждый боксер, независимо от страны и уровня, может мечтать и побеждать. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этой миссии, чтобы ни один молодой спортсмен не остался без поддержки, а ни одна нация не чувствовала себя исключенной. Бокс способен объединять людей так, как не может никакая политика".