Отозван посол Азербайджана в Японии

Гюрсель Исмаилзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Японии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
Согласно распоряжению, Гюрсель Гудрат оглу Исмаилзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Японии.
