Схватка полицейского с крокодилом попала на видео

Полицейским в штате Флорида (США) на вызове пришлось голыми руками вытаскивать за хвост крокодила из зоны жилого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, рептилию обнаружили возле жилых домов, после чего жители вызвали правоохранителей. В местном главке полиции сообщили, что во время вылова крокодил не пострадал. После этой операции рептилию выпустили в водоем вдали от населенных пунктов.

На видео с нагрудных камер правоохранителей видно, как один из мужчин в форме набрасывает покрывало на крокодила, при этом второй пытается достать животное длинным предметом. После чего мужчина в форме хватает рептилию за хвост и оттаскивает из зоны жилого помещения. Далее показано, как крокодилу перематывают лентой пасть.