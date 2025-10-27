Фермеры бьют тревогу из-за обвала цен на лук в Азербайджане

Фермеры в этом году жалуются на низкие цены на лук. Они выращивали лук, чтобы получить прибыль, но продать его не могут.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, фермеры из Агдама отмечают, что и в предыдущие годы выращивали лук, однако сейчас не получают дохода от этой культуры.

Фермеры указывают на отсутствие экспорта как на одну из основных причин того, что цена ниже себестоимости.

В настоящее время они вынуждены продавать имеющийся урожай ниже себестоимости, чтобы частично погасить свои долги.

