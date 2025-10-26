Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 от 26 октября 2020 года

26 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

-Господин Президент, добрый день. Скажите нам, пожалуйста, будет ли действовать это новое перемирие, это новое прекращения огня? Если не ошибаюсь, это уже третье.

-Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два прекращения огня были сорваны именно Арменией. После первого прекращения огня, которое было обусловлено гуманитарными соображениями, Армения нарушила перемирие в течение 24 часов, причем варварским образом, запустив ночью баллистической ракетой по городу Гянджа. В результате первого обстрела погибли 10 человек и было много раненых. Потом они еще раз ударили по Гяндже, опять же ночью. Тогда жертв было больше. Так что мы вынуждены были отвечать. Что касается второго перемирия, у нас есть хронология нарушения Арменией перемирия. Буквально через две минуты после назначенного часа перемирия, они его нарушили. Сегодня с 8 часов новое перемирие вступило в силу. Сейчас у нас в Баку 10 часов утра. С 8 часов где-то через 3-4 минуты несколько снарядов было выпущено опять по городу Тертер. Мы на это не реагируем. Мы надеемся, что это была случайность. Но если это будет продолжаться, естественно, мы будем вынуждены отвечать адекватно.

-Господин Президент, что на самом деле вызвало начало ваших военных действий в конце сентября? Почему это случилось?

-Это была череда событий политического и военного характера. Главная цель заключалась в том, что Армения хотела всяческим путем сорвать переговорный процесс. Новое правительство Армении неоднократно заявляло, что для него базовые принципы неприемлемы, что оно не собирается возвращать ни одного сантиметра оккупированных территорий, а это противоречит базовым принципам. Премьер-министр заявлял, что мы должны вести переговоры не с Арменией, а с так называемыми руководителями Нагорного Карабаха, что было неприемлемо и для нас, и для Минской группы ОБСЕ, а также заявлял, что Карабах - это Армения и точка, тем самым полностью подорвав переговорный процесс. В течение последнего года переговоры практически не велись, и для того, чтобы свалить вину на нас, Армения предприняла 3 диверсионные попытки - в июле на границе, в августе, заслав диверсионную группу, и в сентябре, обстреляв наши мирные города. Они, наверное, думали, что и в этот раз мы будем проявлять сдержанность, но этого не произошло. Мы им ответили так, что они об этом сейчас жалеют.

-На каких условиях Вы тогда будете согласны остановить ваши военные действия? Вы неоднократно говорили о необходимости конструктивного подхода со стороны Армении. Каким должен быть конструктивный подход?

-Конструктивный подход должен заключаться в том, что они должны публично в лице премьер-министра заявить, что они принимают базовые принципы. А базовые принципы предполагают возврат Азербайджану семи районов, расположенных вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, и возврат азербайджанских беженцев на территорию Нагорного Карабаха, в том числе в древний азербайджанский город Шуша. Эти подходы в принципе основываются на 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, которые требуют практически того же самого. Но когда армянский премьер-министр говорит, что ни одного сантиметра земли нам не отдадут, когда министр обороны Армении заявляет, что Армения начнет новую войну за новые территории, и против нас осуществляется агрессия, конечно, это не конструктивный подход. Он должен сказать, что да, оккупированные территории будут возвращены Азербайджану, да, азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, в том числе в Шушу, и тогда, конечно же, очень быстро мы придем к соглашению.

-Господин Президент, один вопрос, который очень спорный. Некоторые страны, не только Армения, но и в том числе и Франция, каким-то образом обвиняют вас и Турцию в отправке тысяч наемников, джихадистов из Сирии в Карабах через Турцию. Как Вы ответите на такие обвинения, и как Вы ответите на обвинения, которые говорят о присутствии турецких войск и турецких военных самолетов на территории Азербайджана?

-Я уже на этот вопрос неоднократно отвечал, отвечу еще раз. Во-первых, такие необоснованные обвинения нам предъявили всего две страны - Франция и Россия. Франция в лице Президента, Россия в лице руководителя Службы внешней разведки. Эти обвинения были предъявлены нам сразу же после начала военных действий. Но уже прошел почти месяц, ни одного свидетельства, ни одного доказательства нам предъявлено не было. Скажу больше, впервые скажу, что я обращался к французской стороне с тем, чтобы соответствующие руководители соответствующих служб встретились, поговорили и нам были предъявлены доказательства. Ничего нам предъявлено не было. Поэтому все это является инсинуацией. Все это является попыткой бросить тень на Азербайджан. Я сожалею, что такого рода необоснованные обвинения поступают из стран-сопредседателей, которые должны быть объективными. Мы же не говорим каждый день о том, сколько оружия поставляется из России в Армению. Мы же не говорим о том, что сегодня без внешней помощи Армения и дня бы не продержалась на оккупированных территориях. И политическая поддержка, и военная поддержка, и моральная поддержка, и это идет со стороны стран, которые должны соблюдать нейтралитет. Поэтому мы решительно отвергаем эти инсинуации. В этом нет необходимости. У нас 100 тысяч бойцов регулярной армии. В случае необходимости мы объявим всеобщую мобилизацию, которую, кстати, мы не объявили, в отличие от Армении. Поэтому это все ложь и клевета. Что касается участия турецких войск в операциях - это тоже ложь. Ни одного свидетельства нет. То, что турецкие F-16 находятся на территории Азербайджана - это было результатом того, что у нас проходили совместные военные учения накануне конфликта. Мы же не говорим, сколько российских МиГ-29, Су-30 находятся на территории Армении. Мы же не говорим о том, что 5 тысяч российских войск расположены на базе в Армении в Гюмри, и, по нашим данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам, и это факты, в отличие от того, что говорится про нас. Поэтому я предлагаю тем, кто хочет нас обвинять, сначала разобраться с самими собой, а после этого делать такие скоропалительные выводы, основанные на ложной информации.

-Господин Президент, последний вопрос, который более-менее касается тоже нашей страны, Италии. Вы, наверное, знаете, что в Европе существуют очень многие успешные примеры мирного урегулирования территориальных споров или сепаратизма в регионе. Один из этих примеров находится у нас в Италии - это Альто-Адидже/Зюдтироль. Вы не думаете, что Италия конкретно могла бы помочь своим опытом для разрешения статуса Карабаха? Тем более, что Италия имеет очень добрые, тесные, сильные политические, культурные отношения и с вами, и тоже с Арменией.

-Да, я считаю, что Италия может сыграть очень важную роль в деле урегулирования конфликта. Должен сказать, что когда Минская группа была образована, очень давно, почти 30 лет назад, именно итальянский представитель, итальянский дипломат был руководителем этой Минской группы. До того, как был создан институт сопредседателей. После того, как был создан институт сопредседателей, по существу Минская группа, как группа стран, не проявляла никакой деятельности, потому что сопредседатели взяли эту деятельность в свою монополию. И к чему это привело мы видим. За 28 лет никакого прогресса, никаких результатов, одни обещания, одни бюрократические процедуры, и по существу, нам сегодня кажется, что деятельность сопредседателей была направлена на замораживание конфликта, а не на его разрешение. Что касается модели, которая существует в Италии, мы ее изучали. Мы также изучали модель Аландских островов, других успешных опытов автономий. Азербайджан, в отличие от Армении, является многонациональным государством. В Армении, вы наверное знаете, 99 процентов населения составляют армяне. Поэтому это очень позитивный опыт самоуправления, который мог бы быть применен и в нашем случае. И кстати, такие предложения, насколько я знаю, в середине 90-х годов делались. Даже группы представителей неправительственных организаций, политологов посещали и вашу страну, и регион, о котором вы говорите, и Аландские острова. Но Армения это всегда категорически отвергала. Они считали, что смогут вечно оккупировать наши территории, полагаясь на военную, политическую, экономическую поддержку ведущих стран мира, но они грубо просчитались. И сегодня мы на поле боя доказываем свою правоту. Мы реализовываем резолюции Совета Безопасности ООН, и мы восстанавливаем международное право.

-Господин Президент, самый последний вопрос: через год на каком уровне мы будем находиться в этом конфликте? Или будет ли уже разрешение конфликта?

-Вы знаете, я в течение этого месяца практически ежедневно общаюсь с представителями зарубежных средств массовой информации, и в своих обращениях к азербайджанскому народу всегда четко излагаю нашу позицию. Мы видим будущее Карабахского региона, - не только Нагорного, но и равнинного, потому что Карабах это большая часть Азербайджана, - как процветающую, мирную территорию, где мирно живут и азербайджанцы, которые туда должны вернуться, и армяне, которые сейчас там живут. Наша позиция заключается в этом. Я считаю, что при взаимной доброй воле сторон этого возможно достичь. Потому что ведь живут сегодня тысячи армян в Баку и в других городах Азербайджана. Вместе азербайджанцы и армяне имеют бизнес и в России, и в Грузии, имеются смешанные семьи. Поэтому я думаю, что примирение возможно, просто руководство Армении должно отказаться от захватнической политики. И если это произойдет, мы своими инвестициями и своим опытом воссоздания страны можем превратить этот регион в один из самых благополучных регионов мира. Но для этого должны быть устранены последствия войны. Должна быть устранена оккупация, азербайджанцы должны вернуться на те земли, где они жили веками, и по соседству жить с армянским населением в согласии. Это будет непросто, это займет время. Но мы знаем как примирялись страны после Второй мировой войны, когда воевали европейские страны - сегодня соседи между собой, и убивали много людей. Но это же не должно сидеть в памяти постоянно и продуцировать ненависть, чем занимаются сегодня армянские идеологи. Добрая воля должна быть проявлена. Если это произойдет, вот будет то, как я говорю. Если нет, мы в любом случае вернем эти земли. И сегодняшнее состояние на поле битвы это показало. Мы вернем их любой ценой. Либо мирно, либо войной, но вернем. Поэтому думаю, армянскому руководству надо серьезно задуматься об этом и сделать правильный шаг.

-Спасибо огромное, господин Президент, и как говорится по-итальянски боно фортуно.

-Спасибо, вам тоже всего хорошего. Благодарю вас.

-До свиданья.

-До свиданья.