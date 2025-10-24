https://news.day.az/sport/1790575.html Женская сборная Азербайджана проведет первый товарищеский матч в Казахстане Женская сборная Азербайджана по футболу, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Казахстане, сегодня проведет свой первый товарищеский матч. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана, сборная Азербайджана сыграет против национальной команды Казахстана.
24 октября
Женская сборная Азербайджана проведет первый товарищеский матч в Казахстане
Женская сборная Азербайджана по футболу, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Казахстане, сегодня проведет свой первый товарищеский матч.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана, сборная Азербайджана сыграет против национальной команды Казахстана.
Матч пройдет на городском стадионе Шымкента и начнется в 18:00 по бакинскому времени.
Матч будет обслуживать судейская бригада из Узбекистана.
24 октября
Казахстан - Азербайджан
Главный судья: Гульшода Саидкулова
Ассистенты главного судьи: Кристина Середа, Хайринисо Эркинива
Четвертый судья: Розиябону Юсупова
Стадион города Шымкент
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре