Женская сборная Азербайджана проведет первый товарищеский матч в Казахстане

Женская сборная Азербайджана по футболу, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Казахстане, сегодня проведет свой первый товарищеский матч.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана, сборная Азербайджана сыграет против национальной команды Казахстана.

Матч пройдет на городском стадионе Шымкента и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Матч будет обслуживать судейская бригада из Узбекистана.

24 октября

Казахстан - Азербайджан

Главный судья: Гульшода Саидкулова

Ассистенты главного судьи: Кристина Середа, Хайринисо Эркинива

Четвертый судья: Розиябону Юсупова

Стадион города Шымкент