"Шамахы" выйдет на матч с "Карабахом" без трех игроков

В девятом туре Премьер-лиги Азербайджана команда "Шамахы", принимающая "Карабах", выйдет на поле без трех ключевых футболистов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Fanat.az, пресс-секретарь клуба Юсиф Гусейнли заявил, что нападающий Абдуллахи Шуайбу не сможет помочь команде из-за трехматчевой дисквалификации, полученной после прямой красной карточки в матче против "Кяпаза". Кроме того, из-за травм игру пропустят Эдгар Адильханов и Андрей Тирковеану.

Подопечные Айхана Аббасова встретятся с "Карабахом" 26 октября. Начало матча запланировано на 18:30.