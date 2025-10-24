Открыт способ остановить развитие распространенного вида рака

Исследователи из Университета Мичигана разработали новый препарат, способный останавливать рост рака простаты, "выключая" его генетические механизмы. Как показало исследование, опубликованное в Nature Genetics (NG), злокачественные клетки зависят от особых генетических "переключателей" - энхансеров, которые активируют рост опухоли. Команда ученых выявила ключевую химическую метку этих энхансеров - ацетилирование H2BNTac, а также два фермента, p300 и CBP, которые запускают этот процесс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты создали препарат CBPD-409, избирательно разрушающий p300 и CBP. Он устраняет метку H2BNTac, тем самым блокируя активность андрогенных рецепторов - главных "двигателей" опухолевого роста. В экспериментах на клетках и животных моделях лекарство остановило развитие устойчивых к терапии форм рака простаты и вызывало регрессию опухоли без заметных побочных эффектов.

По словам авторов, новый подход открывает путь к принципиально иной терапии - точечной деградации белков, управляющих злокачественными процессами. Этот метод может стать основой лечения самых агрессивных и лекарственно устойчивых форм рака простаты, где стандартные препараты уже не помогают.