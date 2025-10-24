Американский путешественник Дуглас Кейси высоко оценил студентов Карабахского университета
Самое сильное впечатление на меня произвел Университет Карабаха.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил американский путешественник Дуглас Кейси на пресс-конференции в Баку, посвященной завершению его поездки в Карабах.
"У меня была возможность встретиться и пообщаться со студентами, и должен сказать, что они произвели на меня положительное впечатление", - отметил он.
По словам Кейси, студенты Карабахского университета заметно отличаются от своих сверстников на Западе: "Они дружелюбные, энергичные, вдохновленные. Возможно, это потому, что Университет Карабаха - молодой и свободен от устоявшихся стереотипов".
Американский гость также выразил восхищение темпами развития Азербайджана: "Я не настолько глубоко изучил экономику Азербайджана, но мои впечатления - исключительно положительные".
Отметим, что группу путешественников из восьми стран возглавлял президент Международного конгресса экстремальных путешественников (Extreme Traveler International Congress, ETIC) Колья Спорин.
В рамках визита делегация совершила двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.
С целью популяризации освобожденных территорий, а также демонстрации масштабных строительных и восстановительных работ, ведущие международные клубы путешественников в период 2021-2025 годов организовали 14 экспедиций в Карабах и Восточный Зангезур. Текущая поездка стала 15 по счету.
