https://news.day.az/world/1790495.html
ДТП в Армении - свыше 10 пострадавших
В Армении автобус попал в ДТП, пострадали 11 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, авария произошла в регионе Тавуш.
Среди пострадавших у 10 человек состояние здоровья оценивается как среднее, у одного - тяжёлое.
