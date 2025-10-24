ДТП в Армении

В Армении автобус попал в ДТП, пострадали 11 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, авария произошла в регионе Тавуш.

Среди пострадавших у 10 человек состояние здоровья оценивается как среднее, у одного - тяжёлое.