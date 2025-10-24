Азербайджан и Казахстан обсудили Средний коридор

Азербайджанские и казахстанские компании обсудили возможности транзитного экспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, обсуждения прошли в ходе встреч исполнительного директора AZPROMO Юсифа Абдуллаева с председателем правления Внешнеторговой палаты Казахстана Муратом Каримсаковым и генеральным директором Центра развития торговой политики GazTrade Айтмухаммедом Алдажаровым в рамках казахстанско-азербайджанского бизнес-форума.

На встрече была подчеркнута важность III заседания казахстанско-азербайджанского делового совета, состоявшегося в рамках казахстанско-азербайджанского бизнес-форума, и отмечена заинтересованность деловых кругов обеих стран в тесном сотрудничестве.

Ю.Абдуллаев представил информацию о концепции цифрового развития страны, процессе цифровизации промышленности, а также подчеркнул важность адаптации бизнеса к новым требованиям современности.

М.Каримсаков, в свою очередь, рассказал о макроэкономических показателях своей страны, включая ведущие секторы экономики. Была отмечена действенность проводимых форумов и Делового совета в качестве механизма регулирования двусторонних деловых отношений. В целях дальнейшего повышения эффективности вышеуказанных площадок AZPROMO и Палата намерены прилагать совместные усилия.

На встрече стороны обменялись мнениями о направлениях деятельности представляемых ими институтов, механизмах продвижения экспорта, услугах, предоставляемых предпринимателям, и потенциальных областях сотрудничества. Обсуждалась также реализация механизма покрытия логистических расходов.

Компания GazTrade выразила заинтересованность в развитии транзитного экспорта совместной продукции через Казахстан по Среднему коридору в третьи страны, включая Китай, и заявила о готовности оказать поддержку в реализации этих проектов. Было достигнуто соглашение о продолжении обсуждений.