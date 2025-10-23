Вот, как грабители покинули Лувр с награбленным

В сети распространяются видеокадры, на которых преступники спокойно покидают Лувр после ограбления.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в "Галерею Аполлона" и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении - жены Наполеона III, экспонат нашли сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и "реликварная брошь".

Тем временем французские специалисты изучают следы ДНК на предметах, оставленных грабителями после налета на Лувр в Париже, сообщил телеканал ABC.

"Полиция обнаружила следы ДНК на предметах, которые грабители оставили при спешном побеге", - говорится в материале.

Уточняется, что следы остались на шлеме и перчатке злоумышленников.