Трамп анонсировал наземные операции в Латинской Америке

Американские вооруженные силы могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

Глава американского государства отметил, что планирует обсудить эту инициативу с законодателями.

"Земля будет следующей. Мы, возможно, пойдем в Сенат, в Конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим", - сказал Трамп.

Он добавил, что для организованной преступности транспортировка наркотиков наземными путями скоро станет значительно более опасной операцией.