Между Азербайджаном и Сербией подписаны новые документы об экономическом сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, министр финансов Сахиль Бабаев и министр культуры Сербии Никола Селакович подписали протокол по итогам IX заседания межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Кроме того, между председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орханом Мамедовым и представителем Агентства развития Сербии Николой Янковичем была подписана Дорожная карта по осуществлению деятельности в рамках меморандума о взаимопонимании.

Отметим, что 23 октября в Белграде, столице Сербии, состоялись 9-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия и Азербайджано-сербский бизнес-форум.