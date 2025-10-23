США усилят российские санкции

США объявят о существенном усилении санкций против России во второй половине дня в среду по местному времени или в четверг утром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил журналистам министр финансов США Скотт Бессент в Белом доме в среду.

По его словам, президент США Дональд Трамп объявит о значительном усилении новых санкций, связанных с Россией.

"Вам придется подождать и увидеть, что это такое", - добавил он.