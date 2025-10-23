https://news.day.az/economy/1790345.html Акцизная ставка на алкоголь в Азербайджане повышается Акцизная ставка на алкоголь в Азербайджане повышается. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
Акцизная ставка на алкоголь в Азербайджане повышается
Акцизная ставка на алкоголь в Азербайджане повышается.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
Отмечено, что в настоящее время действует ставка акциза в размере 4,8 маната за литр питьевого спирта (включая неденатурированный этиловый спирт крепостью не менее 80 процентов; неденатурированный этиловый спирт крепостью менее 80 процентов), водки, крепленых напитков и крепленых материалов для их производства, ликеров и ликероводочных изделий, коньяка и коньячного материала.
Согласно проекту, ставка акциза на данную продукцию повышается до 5 манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре