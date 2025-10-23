Названы средства на целевые программы в госбюджете Азербайджана на 2026 год

На целевые программы, финансируемые из государственного бюджета, в следующем году будет направлено 4,173 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Было отмечено, что на "I Государственную программу "Большого возвращения" на освобожденные территории Азербайджанской Республики" прогнозируется выделить на 2026 год 3,5 миллиарда манатов, на мероприятия, предусмотренные "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" - 620,170 млн манатов, "Программу мероприятий по иммунизации детей против инфекционных заболеваний на 2023-2027 годы" - 33,684 млн манатов, "Стратегию информационной и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023-2027 годы" - 5,840 млн манатов, "Концепцию цифрового развития Азербайджанской Республики" - 5 млн манатов, "Стратегию искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы" - 5 млн манатов, программу "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" - 3,666 млн манатов, "Государственную программу по развитию чаеводства в Азербайджанской Республике на 2018-2027 годы" - 100 тыс. манатов.