В Азербайджане будет 12 нерабочих дней в ноябре

Согласно производственному календарю на 2025 год, в ноябре будет 12 нерабочих дней.

Как сообщает Day.Az, 8 ноября - День Победы выпадает на субботу, а 9 ноября - День Государственного флага - на воскресенье, поэтому 10 и 11 ноября также будут нерабочими днями.

Таким образом, в ноябре нерабочими будут следующие даты, включая субботы и воскресенья:

1, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 ноября.

Итого в ноябре будет 12 нерабочих дней.