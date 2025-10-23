https://news.day.az/society/1790226.html В Азербайджане будет 12 нерабочих дней в ноябре Согласно производственному календарю на 2025 год, в ноябре будет 12 нерабочих дней. Как сообщает Day.Az, 8 ноября - День Победы выпадает на субботу, а 9 ноября - День Государственного флага - на воскресенье, поэтому 10 и 11 ноября также будут нерабочими днями.
Таким образом, в ноябре нерабочими будут следующие даты, включая субботы и воскресенья:
1, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 ноября.
Итого в ноябре будет 12 нерабочих дней.
