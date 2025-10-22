Армения нащупывает дорогу из прошлого: Тбилисское прозрение Пашиняна

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

22 октября 2025 года на V Тбилисском форуме "Шёлковый путь" премьер-министр Армении Никол Пашинян произнёс речь, которую ещё год назад было невозможно даже вообразить. На фоне белых колонн тбилисского конференц-центра и равнодушного взгляда истории он произнёс фразы, звучащие как признание вины и попытка искупления: "Наши истории взаимосвязаны... Мы не поняли истинную причину, по которой вместе обрели независимость и вместе потеряли её".

Это не просто слова. Это разрыв шаблона, внутренний переворот армянского политического сознания. Ведь речь идёт не о тактическом компромиссе, а о медленном, но неотвратимом осознании того, что Армения десятилетиями жила в плену собственных мифов - и теперь, быть может, впервые решилась их разоблачить.

Долгое время Армения выстраивала свою внешнюю политику на отрицании - отрицании реальности, географии, логики, соседства. Она пыталась строить государство в отрыве от региона, игнорируя Азербайджан и Турцию, питая надежды на "заморских покровителей" и фальшивое чувство морального превосходства. Но история - не мать, которая бесконечно прощает, а строгий учитель, который выставляет оценки в виде поражений.

И вот сегодня Пашинян, лидер, который пережил поражение, внутренние кризисы, давление улицы и элиты, вынужден признать: "История показала, что, борясь друг с другом, мы можем потерять самое главное - государство, независимость".

Можно долго спорить о его искренности, но нельзя отрицать - эти слова произнесены с отчётливым пониманием: Армения стоит на краю обрыва. Впереди либо интеграция, либо стагнация.

Пашинян сказал: "Мы готовы обеспечить транзит грузов из Турции в Азербайджан и обратно... дороги и пограничная инфраструктура готовы".

Раньше Армения строила барьеры, теперь предлагает дороги. Ещё недавно слово "коридор" вызывало в Ереване истерический припадок. Сегодня тот же премьер говорит, что "транспортные проекты Южного Кавказа не конкурируют, а дополняют друг друга".

Это политическая революция в сознании армянского государства, пусть и вынужденная.

Армения, наконец, признаёт: география - это не проклятие, а судьба. И судьба эта не в осаде, а в транзите. Когда Пашинян говорит, что Армения готова соединить Турцию, Азербайджан и Нахчыван, он признаёт очевидное - Армения не может существовать без коммуникаций с соседями.

Но главное в другом: впервые за тридцать лет официальный Ереван благодарит Баку.

"Я хотел бы выразить признательность Президенту Ильхаму Алиеву за решение об отмене ограничений на транзит грузов... Это чрезвычайно важное заявление".

Эта фраза как удар молнии в густом тумане реваншизма. Ещё недавно армянская пропаганда рисовала Азербайджан как врага, а теперь премьер-министр страны публично благодарит Президента Азербайджана. Историческая сцена, которой долго не хватало региона: реальность, наконец, победила иллюзию.

Армянская политика долгое время жила в пространстве мифов. Миф о "маленьком народе, противостоящем великим силам". Миф о "духовной миссии", которая оправдывает территориальные амбиции. Миф о "вечной угрозе", которая оправдывает милитаризм.

Пашинян разрушает эти конструкции не потому, что стал пацифистом, а потому что в XXI веке миф перестал кормить экономику.

Шовинизм, который десятилетиями заменял Армении национальную идею, стал для неё внутренней блокадой. Реваншизм - не стратегия, а зависимость. Оккупационные мечты - не идеал, а наркотик, вызывающий политическую ломку.

И вот теперь, на пятом десятке своей независимости, Армения открывает глаза: пока она строила стены, соседи строили будущее.

Сегодня премьер-министр Армении вынужден признать, что "мир и развитие являются спутниками торговли, трубопроводов и линий электропередачи". Это фактически манифест новой геополитической философии.

Раньше Армения строила идеологию на отрицании Азербайджана, теперь пытается строить политику на сотрудничестве с ним.

На форуме в Тбилиси Никол Пашинян говорил спокойно, даже мягко, но за его словами чувствовалась усталость человека, который понял: прежний путь закончился. Армения, сжимавшая в руках знамёна мнимых побед, стоит на обломках собственного мифа. Тот миф, что давал чувство миссии, теперь стал балластом, тянущим ко дну.

И потому Пашиняну ничего не остаётся, кроме как признать: "Мы не оценили значимости независимости, суверенитета и государственности друг друга".

Это формула поражения, превращённая в формулу выживания.

Долгие годы армянская политика строилась на культе обиды. Армения жила как страна, измеряющая себя не своими успехами, а чужими "поражениями".

Поражение Азербайджана считалось её победой, а ослабление Турции - благословением.

Эта идеология жила долго, подпитываемая диаспорой, политическим клерикализмом и вечным страхом перед реальностью.

Но история - упрямый судья. После Второй Карабахской войны Армения осталась без аргументов. Стало ясно, что можно выиграть битву в пропаганде, но проиграть эпоху.

И сегодня Пашинян вынужден говорить о "добрососедстве" и "взаимной выгоде". Для него это не жест великодушия, а признание: шовинизм - это роскошь, которую страна больше не может себе позволить.

Мир вокруг изменился. Европа устала от чужих конфликтов. США заняты своими выборами и глобальными противостояниями. Россия потеряла статус арбитра.

Армения впервые за десятилетия осталась один на один со своей географией - окружённая Турцией, Азербайджаном и Ираном, со всеми, с кем нужно жить, а не бороться.

И вот здесь, в момент исторического одиночества, у Армении не осталось другого выхода, кроме как искать реализм там, где раньше искали романтизм.

"Мы готовы технически и политически обеспечить транзит между Турцией и Азербайджаном", - говорит Пашинян, и это не дипломатия, это SOS, поданный в сторону реальности.

Когда он добавляет, что "в ближайшие два-три года будут построены трубопроводы и линии электропередачи, соединяющие Азербайджан и Нахчыван через территорию Армении", он, по сути, подписывает новую геополитическую карту региона.

Эта карта будет называться: постреваншистский Южный Кавказ.

Психологически это тяжело. Для общества, жившего на диете патриотических мифов, признание необходимости сотрудничества с Азербайджаном - как холодный душ.

Но этот холод - лечебный. Потому что только через шок можно выйти из бреда.

Армения, которая десятилетиями воспринимала Азербайджан как "врага", теперь вынуждена признать: её экономика, транспорт, энергетика и безопасность напрямую зависят от этого "врага".

Парадокс, но именно победа Азербайджана открыла Армении возможность стать собой - не придатком чужих амбиций, а частью реальной региональной архитектуры.

Когда Пашинян благодарит Президента Ильхама Алиева, это звучит не как жест вежливости, а как символ перелома эпохи.

Год назад такая благодарность стоила бы ему кресла. Сегодня она звучит как единственный язык, на котором можно разговаривать с миром.

Если отбросить эмоции, выступление Пашиняна в Тбилиси - это документ конца одной эпохи и начала другой.

Символическая граница между войной и миром прошла не по линии фронта, а по сознанию.

Армения впервые признаёт, что её интересы не противоположны интересам Азербайджана и Турции, а совпадают с ними в одном - в выживании.

Пашинян открыто говорит: "Огромный международный интерес к Южному Кавказу - это капитал, который Армения, Грузия и Азербайджан должны вместе использовать".

Это не риторика, это идеологическое признание конца реваншизма.

Парадокс: Армения, столько лет мечтавшая быть "Европой на Востоке", теперь вынуждена стать Востоком, открытым к Европе через соседей.

Её путь к миру идёт не через Брюссель, а через Баку.

Её энергетическая стабильность - не через Париж, а через Нахчыван.

Её будущее - не через миф о "великих союзниках", а через признание роли Азербайджана как центральной державы региона.

Разумеется, не вся Армения готова к этому. Внутри Еревана всё ещё живы фантомы прошлого: обиженные ветераны, реваншистская оппозиция, клирическая пропаганда, диаспора, живущая мифом 1915 года.

Но государство устало от фантомов. И сегодня даже внутри армянской элиты растёт понимание: сожжённые мосты не дают тепла.

Пашинян не идеализирует Азербайджан. Он просто понял, что без Баку нет будущего.

Это не дружба - это осознание геополитического закона: кто изолируется, тот исчезает.

Пашинян называет происходящее "институционализацией мира". Это бюрократическое выражение скрывает глубокий смысл: впервые за тридцать лет Баку и Ереван работают над миром не как над декларацией, а как над договором.

"Мы работаем с Азербайджаном над тем, чтобы придать мирному процессу институциональный характер - посредством подписания и ратификации Договора об установлении мира и межгосударственных отношений".

Это - не просто формула. Это вызов всему прошлому, где слово "Азербайджан" употреблялось в Армении только с эпитетом "враг".

Теперь же это - сосед, партнёр, транзит, энергия, путь.

И это, пожалуй, и есть настоящая революция.

На V Тбилисском форуме "Шёлковый путь" Никол Пашинян произнёс не просто дипломатическую речь - он зачитал политическое покаяние целой эпохи. После десятилетий истерии и идеологической слепоты армянское руководство, наконец, произнесло слова, которые можно назвать очищающими: "Мы не оценили значимости независимости, суверенитета и государственности друг друга".

Армения слишком долго жила на экспорт собственной боли. Но мир больше не покупает чужие страдания. XXI век требует прагматизма. И потому Пашинян, человек, воспитанный на старых символах, вынужден сегодня говорить языком будущего: о транзите, трубопроводах, электросетях и торговых маршрутах.

Он утверждает: "Транспортные пути региона дополняют друг друга". В этой фразе - смерть всей старой армянской идеологии, строившейся на исключительности и конфликте. Южный Кавказ - не шахматная доска, где надо "съесть соседа". Это сеть, где выживает тот, кто соединяет.

Парадокс истории в том, что именно военная победа Азербайджана открыла путь к мирному Кавказу.

Когда оккупация рухнула, рухнули и иллюзии.

Когда линия фронта исчезла, появилась линия смысла.

И теперь Пашинян говорит: "Мир, процветание и развитие - постоянные спутники торговли и линий электропередачи".

Эта фраза звучит как запоздалое открытие простейшей истины, которую Азербайджан отстаивал с первого дня: стабильность возможна только там, где границы - не тюрьмы, а мосты.

История не прощает тех, кто не делает выводов.

Пашинян, возможно, понял: чтобы Армения осталась государством, ей нужно отказаться от роли "вечной жертвы".

Пора перестать торговать трагедиями и начать создавать возможности.

Сегодня Кавказ стоит между двумя цивилизациями: эпохой реванша и эпохой развития.

В одной - прошлое, где нация живёт страхом и ненавистью.

В другой - будущее, где государства живут экономикой, технологиями и коридорами.

Армения пытается перейти во вторую эпоху. И этот переход болезненный, как ломка после долгого сна.

Но именно этот шаг делает регион живым.

Пашинян говорит: "Мы готовы, начиная буквально с сегодняшнего дня, обеспечить транзит между Турцией и Азербайджаном".

Эти слова - больше, чем дипломатия. Это обет.

И если этот обет будет исполнен, Южный Кавказ впервые за столетие станет пространством сотрудничества, а не вечного конфликта.

Речь Пашиняна - это позднее прозрение страны, слишком долго глядевшей назад.

Но даже позднее прозрение лучше вечной слепоты.

Когда армянский премьер благодарит Президента Ильхама Алиева, это не унижение - это первый шаг к освобождению от собственной пропаганды.

Когда он говорит о дорогах, он признаёт поражение мифов.

Когда он обещает транзит, он закладывает фундамент нового мышления.

История редко даёт второй шанс. Южный Кавказ получил его.

И теперь - всё зависит от того, воспользуется ли Армения этой возможностью, чтобы выйти из тени прошлого.

Азербайджан сделал своё: победил, протянул руку, предложил путь.

Теперь очередь Армении - доказать, что она поняла смысл поражения.

Потому что настоящая победа - не в войне, а в умении жить после неё.