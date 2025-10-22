Азербайджан успешно сотрудничает с зарубежными компаниями по "зеленым" проектам

Согласно соответствующему поручению Президента Азербайджанской Республики, успешно продолжается работа по превращению Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, Нахчыванской АР в "зеленую" энергетическую зону". Так, развитие Карабаха и Восточного Зангезура на основе современных принципов строительства и концепции "зеленой" энергетической зоны" с нулевым уровнем выбросов уже сегодня дает ощутимые результаты.

Об этом сказал Day.Az начальник отдела управления проектами Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Джабраил Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что для достижения целей "зелёной" энергетики на освобожденных территориях реализуется успешное партнёрство с энергетическими компаниями зарубежных стран.

"В результате Азербайджану уже удалось сформировать масштабную экосистему сотрудничества в области "зелёной" энергетики. В рамках этого сотрудничества были предприняты важные шаги с ведущими международными компаниями, такими как bp, Nobel Energy, Baltech и другими. bp предусмотрено строительство в Джебраильском районе солнечной электростанции ​​"Шафаг" мощностью 240 МВт. 12 ноября прошлого года в рамках конференции COP29 состоялась церемония закладки фундамента данной станции. В настоящее время продолжаются работы в направлении строительства станции", - сказал Д.Алиев.

По его словам, 4 апреля текущего года были подписаны инвестиционные соглашения между правительством Азербайджанской Республики и ООО "Enerso Jabrayil" по проекту солнечной электростанции "Уфуг" мощностью 50 МВт, а также с ООО "Clean Energy Jabrayil" по проекту солнечной электростанции "Шамс" мощностью 50 МВт.

Д.Алиев также предоставил информацию о работах, проводимых в Нахчыванской АР в этом направлении. "В рамках стратегии устойчивого социально-экономического развития Нахчывана разработаны концепция "Зеленая" энергетическая зона" и план действий по ее реализации. Данная концепция направлена ​​на расширение использования возобновляемых источников энергии, обеспечение энергетической независимости и устойчивого развития Нахчывана, а также на значительное сокращение выбросов углерода. В связи с этим между министерством энергетики Азербайджанской Республики и компанией Nobel Energy Limited было подписано соглашение о реализации проекта по оценке, разработке и реализации проекта солнечной электростанции мощностью 30 МВт в городе Нахчыван", - сказал он.

Он добавил, что в рамках вышеуказанного соглашения продолжаются работы по определению площади реализации проекта ВИЭ.