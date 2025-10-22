https://news.day.az/politics/1789975.html Наблюдается позитивная динамика в диалоге между Азербайджаном и ЕС - министр С начала 2025 года наблюдается очень позитивная динамика и оживление диалога между Азербайджаном и ЕС. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Новость обновляется
Новость обновляется
