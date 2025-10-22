OpenAI выпустила свой первый ИИ-браузер

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, представила свой первый полноценный веббраузер на базе искусственного интеллекта под названием ChatGPT Atlas.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вloomberg, браузер Atlas разработан для обеспечения более персонального веб-опыта и способности выполнять задания от имени пользователя, такие как бронирование авиабилетов или редактирование документов.

Каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт в браузере, он видит опцию "Спросить ChatGPT", открывающую боковую панель для взаимодействия с содержимым страницы.

Пользователь может, например, открыть обзор фильма, а затем попросить ChatGPT подытожить его.

Компания заявила, что первоначально Atlas будет доступен по всему миру только на macOS. Однако OpenAI планирует в скором времени расширить его на Windows, iOS и Android.

Акции Google отреагировали на новость падением, снизившись на 4,8%.

Стоит отметить, что Google не остается в стороне. В сентябре компания интегрировала свою собственную модель искусственного интеллекта Gemini в браузер Chrome.

ИИ-функции Google включают: ответы на запросы по пояснению посещенных страниц, сжатие информации на нескольких вкладках и даже восстановление некоторых из ранее закрытых веб-сайтов.

Ранее в этом году OpenAI подписала ряд соглашений на сумму около 1 триллион долларов для обеспечения вычислительными мощностями, необходимыми для запуска и масштабирования своих моделей искусственного интеллекта.