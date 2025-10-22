Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Премьер-министру Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Премьер-министру Японии Санаэ Такаити.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Премьер-министра Японии.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-японских отношений. В настоящее время имеются хорошие возможности для наполнения сотрудничества между двумя странами новым содержанием в различных областях.

Верю, что, используя имеющийся потенциал, мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений в интересах наших народов, дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе.

Еще раз поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей предстоящей ответственной государственной деятельности на благо дружественного народа Японии", - говорится в письме.