Восход Солнца над Марсом

НАСА опубликовало редкий кадр - восход Солнца над марсианским горизонтом, снятый с борта орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter.

Как передает Day.Az, на снимке - тонкая световая дуга, прорывающаяся через тонкую атмосферу Красной планеты. Оранжево-золотистые лучи Солнца окрашивают пыльные марсианские облака, создавая по-настоящему внеземной пейзаж.

По словам специалистов, такие изображения помогают лучше понять атмосферные процессы на Марсе, включая пылевые бури и движение воздушных масс.