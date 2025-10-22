https://news.day.az/unusual/1789876.html Восход Солнца над Марсом - ВИДЕО НАСА опубликовало редкий кадр - восход Солнца над марсианским горизонтом, снятый с борта орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter. Как передает Day.Az, на снимке - тонкая световая дуга, прорывающаяся через тонкую атмосферу Красной планеты.
Восход Солнца над Марсом - ВИДЕО
НАСА опубликовало редкий кадр - восход Солнца над марсианским горизонтом, снятый с борта орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter.
Как передает Day.Az, на снимке - тонкая световая дуга, прорывающаяся через тонкую атмосферу Красной планеты. Оранжево-золотистые лучи Солнца окрашивают пыльные марсианские облака, создавая по-настоящему внеземной пейзаж.
По словам специалистов, такие изображения помогают лучше понять атмосферные процессы на Марсе, включая пылевые бури и движение воздушных масс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре