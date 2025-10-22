Сегодня Баку и Абшеронская зона напоминают испытательный полигон китайских автокомпаний. Китайские машины доминируют и на других рынках, однако в Баку и пригородах почти две из трех машин - китайского производства. Несмотря на то что качество китайских автомобилей уступает европейским, люди все же с уверенностью выбирают именно их. Современный дизайн, богатое технологическое оснащение и доступная цена обеспечили этим автомобилям прочное место на рынке. Тем не менее внимательные автолюбители должны знать и об их слабых сторонах.

Как передает Day.Az, автомобильный эксперт Сеймур Нагиев заявил Bizim.media, что основные недостатки в китайских автомобилях касаются двигателя, коробки передач и качества используемых материалов.

"Не стоит забывать, что эти автомобили оснащены коробками передач типа CVT или роботизированными. В таких случаях нередко наблюдаются задержки и рывки при переключении передач. Однако самая распространенная проблема - в системе подачи топлива. Особенно при использовании топлива низкого качества слабые места проявляются довольно быстро. Форсунки, поршни и клапаны - самые востребованные и часто заменяемые детали", - пояснил эксперт.

Отметим, что в России из-за возгорания клапанов и поршней в двигателях значительная часть моделей Geely Monjaro, Geely Cityray и Geely Boyue Pro выпуска 2025 года была отозвана. Похожие проблемы замечены и у некоторых моделей BYD, однако в их отношении пока продолжаются диагностические проверки.