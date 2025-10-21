Мюзикл «Чикаго» станет изюминкой ХХ Baku Jazz Festival

В преддверии ХХ Baku Jazz Festival в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась пресс-конференция, посвященная премьере мюзикла "Чикаго" с участием звезд азербайджанского джаза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ней приняли участие директор Baku Jazz Festival Лейла Эфендиева, директор и режиссер проекта Азиз Азизов, исполнители главных ролей - Орхан Агаев, Диана Гаджиева, Диляра Кязимова и Ульвия Рагимова.

В ходе встречи организаторы проинформировали о программе фестиваля, рассказали подробности процесса подготовки к премьере, а также ответили на вопросы представителей медиа.

По словам режиссера А. Азизова, для постановки были найдены необычные решения, благодаря которым азербайджанский мюзикл будет выигрышным образом отличаться от других представлений. Он также отметил, что у проекта есть большой потенциал для его показа его за рубежом.

Как рассказали артисты мюзикла, участие в этом проекте для них очень волнительно - это огромная ответственность и большая радость.

Директора Baku Jazz Festival Л. Эфендиева рассказала, что анонс мюзикла вызвал большой ажиатаж среди зрителей - на сегодняшний день все билеты проданы. Несмотря на это, обращения к организаторам с просьбой попасть на спектакль не прекращаются.

Отметим, что премьера мюзикла состоится 29 октября в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре.

Baku Jazz Festival-2025 пройдет в столице 24-31 октября. В этом году фестивалю исполняется 20 лет. Основанный в 2005 году выдающимся саксофонистом и композитором Раином Султановым, Baku Jazz Festival станет одним из самых ярких и ожидаемых событий осени.

На протяжении восьми дней в Баку будут выступать лучшие джазовые музыканты со всего мира. Площадки фестиваля - от открытых пространств до камерных залов - примут концерты, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы и семинары. В его рамках ожидаются встречи с известными музыкальными блогерами Великобритании и Швейцарии, а также дискуссионная панель с международными экспертами по джазу.