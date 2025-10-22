Компания Coca-Cola столкнулась с дефицитом американского тростникового сахара, что затрудняет замену кукурузного сиропа на более натуральный ингредиент в напитках на территории США.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент и финансовый директор компании Джон Мерфи в интервью агентству Bloomberg.

"В Соединенных Штатах доступно только определенное количество тростникового сахара", - рассказал он.

По словам Мерфи, это ограничивает возможности Coca-Cola по производству напитков на его основе, из-за чего рецептура американской вариации напитка со временем будет изменяться. Кроме того, он отметил нехватку стеклянных бутылок.