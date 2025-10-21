https://news.day.az/politics/1789666.html Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство - Президент Касым-Жомарт Токаев Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан.
"Нас объединяют общие исторические корни, богатое духовно-культурное наследие, в конце концов, соответствующий менталитет, взгляд на вещи, на развитие ситуации. И на этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество", - отметил глава Казахстанского государства.
