В Армении конфисковано имущество, принадлежащее семье генерала

Суд в Армении конфискует имущество родственников и приближенных покойного генерала Манвела Григоряна на сумму свыше $3 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, суд тем самым частично удовлетворил иск Генпрокуратуры Армении, которая, тем не менее, намерена обжаловать решение по отклоненной части. Еще в 2023 г. имущество генерала и супруги было арестовано.

Напомним, сам генерал Манвел Григорян с июня 2018 года находился под арестом по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 100 миллионов драмов (более $200 тысяч), уклонении от уплаты налогов и растрате госимущества (в обоих случаях - более чем на миллиард драмов). Обвинение было предъявлено и его жене Назик Амирян.

В январе 2020 года суд освободил его из-под стражи под подписку о невыезде по состоянию здоровья. Экс-депутат РПА страдал рядом заболеваний, в том числе онкологией и диабетом. В ноябре 2020 года он скончался.