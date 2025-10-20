Мужчина остановил движущийся автомобиль, чтобы спасти водителя.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Американец Маркус возвращался с магазина, когда заметил машину, которая кружила по парковке без водителя. Подойдя ближе, он увидел, что мужчина выпал из салона и потерял сознание.

Не раздумывая, Маркус забрался в автомобиль, остановил его и вызвал скорую. Сейчас водитель постепенно идёт на поправку, а сам Маркус отделался лёгкой травмой лодыжки.

Представляем вашему вниманию данное видео: