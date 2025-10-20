https://news.day.az/world/1789567.html Мужчина остановил движущийся автомобиль - ВИДЕО Мужчина остановил движущийся автомобиль, чтобы спасти водителя. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Американец Маркус возвращался с магазина, когда заметил машину, которая кружила по парковке без водителя. Подойдя ближе, он увидел, что мужчина выпал из салона и потерял сознание.
