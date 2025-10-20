Азербайджанские борцы отличились на молодежном чемпионате мира U-23

Азербайджанские борцы продолжают выступления на молодежном чемпионате мира U-23.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерация борьбы, в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории 63 кг Зия Бабашов победил японца Мируто Токукиху со счетом 7:1 и иранца Мохаммада Навида - 3:1.

В поединке с россиянином Дорджи Шунгурциковым (UWW) Бабашов одержал победу по принципу первого очка при счете 1:1 и вышел в полуфинал. Там он встретится с турком Серветом Анги.

В категории 77 кг Давуд Мамедов на стадии квалификации проиграл венгру Левенте Леве со счетом 0:5.

В весовой категории 87 кг Лачин Велиев уступил иранцу Голамрезе Фарухисенджани - 0:8.

В весовой категории 130 кг Айхан Марданов победил китайца Сюанцю Чена "туше" и вышел в 1/4 финала, где проиграл россиянину Александру Мелехову (UWW) со счетом 0:9.

Полуфиналы начнутся в 20:00 по бакинскому времени.