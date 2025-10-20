Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

Глава казахстанского холдинга "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, председатель Наблюдательного совета AZCON Рашад Набиев обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на "Самрук-Қазына".

В холдинге отметили, что в прошлом году железнодорожный грузооборот по маршруту достиг исторического максимума - 4,5 миллиона тонн. При этом потенциал экспорта казахстанских грузов оценивается на уровне до 10 миллионов тонн в год. С учетом роста контейнерных перевозок по маршруту дочерней компанией АО "КазМунайГаз" - Казмортрансфлот (КМТФ) и Abu Dhabi Ports (ADP) было подписано соглашение по строительству контейнеровозов.

"По итогам тендера проект будет реализован на судоверфи Baku Shipyard, входящей в состав AZCON Holding. До 2027 года планируется построить два контейнеровоза, которые будут переданы совместному предприятию КМТФ и ADP - CIMS (Caspian Integrated Maritime Solutions)", - отметили в "Самрук-Қазына".

Также в ходе встречи был рассмотрен ход проекта строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Операторами выступают АО "Казахтелеком" и ООО "Azertelecom Int.".