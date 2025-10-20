https://news.day.az/sport/1789518.html "Атлетик" поприветствовал "Карабах" песней "Да здравствует Азербайджан!" - ВИДЕО Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между "Атлетиком" и "Карабахом" испанцы проявили оригинальный жест внимания. Как сообщает Day.Az, клуб из Бильбао на официальной странице в TikTok поприветствовал "Карабах" песней "Да здравствует Азербайджан!".
"Атлетик" поприветствовал "Карабах" песней "Да здравствует Азербайджан!" - ВИДЕО
Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между "Атлетиком" и "Карабахом" испанцы проявили оригинальный жест внимания.
Как сообщает Day.Az, клуб из Бильбао на официальной странице в TikTok поприветствовал "Карабах" песней "Да здравствует Азербайджан!".
Публикация вызвала большой интерес у болельщиков и быстро распространилась в социальных сетях.
Напомним, что матч "Атлетик" - "Карабах" состоится 22 октября и начнется в 20:45 по бакинскому времени.
