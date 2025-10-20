"Атлетик" поприветствовал "Карабах" песней "Да здравствует Азербайджан!"

Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между "Атлетиком" и "Карабахом" испанцы проявили оригинальный жест внимания.

Как сообщает Day.Az, клуб из Бильбао на официальной странице в TikTok поприветствовал "Карабах" песней "Да здравствует Азербайджан!".

Публикация вызвала большой интерес у болельщиков и быстро распространилась в социальных сетях.

Напомним, что матч "Атлетик" - "Карабах" состоится 22 октября и начнется в 20:45 по бакинскому времени.