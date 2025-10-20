Сильнейший шторм обрушился на бразильский город

Сильнейший штормовой ветер обрушился на крупнейший город мира в южном полушарии - бразильский Сан-Паулу.

Как передает Day.Az, десятки человек ранены, сотни автомобилей были повреждены, тысячи деревьев были сломаны, подводит итог местная пресса.

На видео часть навеса трибун на турнире по пляжному теннису на арене Beach Ribeirão в Рибейран-Прету, Сан-Паулу, обрушилась из-за сильного ветра, в результате чего пострадали семь человек.