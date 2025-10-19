https://news.day.az/world/1789294.html Трамп назвал Обаму угрозой Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу государства Барака Обаму угрозой демократии. Как сообщает Day.Az, Трамп заявил об этом в интервью телеканалу Fox News. "Именно он представляет угрозу для демократии. Он начал это, следя за моей предвыборной кампанией", - подчеркнул глава Белого дома.
