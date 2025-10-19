Трамп назвал Обаму угрозой

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу государства Барака Обаму угрозой демократии.

Как сообщает Day.Az, Трамп заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.

"Именно он представляет угрозу для демократии. Он начал это, следя за моей предвыборной кампанией", - подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, Обама вел слежку, прекрасно осознавая, что это незаконно.

Американский лидер также добавил, что "каждый, кто действовал против него незаконно, будет привлечён к ответственности".