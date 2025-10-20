Автор: Ибрагим Алиев

Отношения между Азербайджаном и Казахстаном с каждым годом переходят на качественно новый уровень, укрепляя дружественный, партнёрский и стратегический характер взаимодействия. Это сотрудничество основано не только на взаимных интересах, но и на глубинных историко-культурных связях, общих тюркских корнях и братстве народов, которые веками делили схожие судьбы и ценности. Современные контакты Баку и Астаны представляют собой пример того, как два тюркских государства успешно выстраивают прагматичную, устойчивую и при этом братскую модель отношений, охватывающую политику, экономику, энергетику, транспорт, культуру и экологию.

Одним из подтверждений этого курса стало эксклюзивное интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева агентству Kazinform накануне государственного визита в Казахстан. Глава государства подчеркнул высокий уровень доверия и взаимодействия, отметив, что за последние десятилетия на основе братства, дружбы и взаимной поддержки была выстроена система отношений, основанная на общей тюркской идентичности, духовных и культурных ценностях. Азербайджан и Казахстан не просто партнеры - это две страны, которые демонстрируют редкий уровень политической синхронности и взаимопонимания.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что за последние три года он уже седьмой раз посещает Казахстан, а Президент Касым-Жомарт Токаев за этот период шесть раз приезжал в Азербайджан. Такая интенсивность визитов на высшем уровне является прямым доказательством прочного политического диалога и постоянной координации позиций. По словам главы азербайджанского государства, каждый визит в Казахстан сопровождается ощущением динамичного развития, что является результатом продуманной политики Токаева, направленной на модернизацию и диверсификацию экономики.

Показательно, что Президент Ильхам Алиев отдельно выразил благодарность братскому Казахстану за строительство Центра детского творчества имени Курмангазы в освобождённом Физули - символа поддержки, солидарности и братства. Этот жест стал наглядным подтверждением того, что сотрудничество наших стран выходит далеко за рамки дипломатии и находит отражение в конкретных делах, направленных на благо народов.

Эта прочная основа братства и доверия получила отражение и в договорно-правовой базе отношений между Азербайджаном и Казахстаном, которая сегодня насчитывает около 170 документов. Особое значение имеет Договор о стратегическом партнёрстве и союзнических отношениях, подписанный 20 лет назад, ставший основой для укрепления сотрудничества во всех направлениях. Этот документ за два десятилетия превратил политический диалог в устойчивую систему взаимодействия, в которой обе стороны активно развивают совместные инициативы.

Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Казахстаном также демонстрируют стабильный рост. Только за первые восемь месяцев 2025 года товарооборот между странами составил 547 миллионов долларов, что более чем втрое превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. В стране зарегистрировано около 250 компаний с участием казахстанского капитала, что подтверждает высокий уровень доверия инвесторов. Азербайджан вложил в экономику Казахстана 225 миллионов долларов, а казахстанские инвестиции в Азербайджане достигли 136 миллионов.

Особое внимание уделяется транспортно-логистическому взаимодействию, в центре которого находится Средний коридор - маршрут, соединяющий Европу и Азию через территории Азербайджана, Казахстана и Турции. В 2022 году была подписана дорожная карта на 2022-2027 годы, предусматривающая синхронное развитие инфраструктуры, унификацию тарифной политики и привлечение новых грузопотоков. В результате объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном превысил 3,5 миллиона тонн, что на 20% больше, чем годом ранее.

Немаловажным направлением сотрудничества стала цифровая интеграция. В марте 2025 года в Баку был подписан договор о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Завершение проекта запланировано на конец 2026 года. Это позволит создать устойчивый цифровой мост, обеспечивший быструю и безопасную передачу данных между странами и укрепивший их позиции в сфере информационных технологий.

В энергетике Азербайджан и Казахстан являются естественными партнерами. Между SOCAR и "КазМунайГазом" подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти по маршруту Актау-Джейхан объемом 1,5 миллиона тонн в год. В 2024 году было принято решение о постепенном увеличении поставок и оптимизации тарифов. Тем самым Баку и Астана превращаются в ключевых игроков в обеспечении энергетической безопасности региона, связывая Каспий со Средиземным морем.

Казахстан и Азербайджан уделяют большое внимание развитию "зелёной" энергетики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале, высоко оценил проект "Зелёный энергетический коридор", реализуемый Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном, назвав его отличным примером плодотворного сотрудничества. Этот проект имеет стратегическое значение для тюркского мира, демонстрируя переход к новым технологиям и формирование устойчивой энергетической архитектуры в регионе.

Организация тюркских государств играет особую роль в укреплении братских связей между Азербайджаном и Казахстаном. ОТГ стала платформой, объединяющей тюркские страны на основе общих исторических корней и современных интересов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на последнем саммите поблагодарил Президента Ильхама Алиева за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия, подчеркнув стратегическое значение единства тюркских народов.

Он отметил, что подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией о мирных отношениях стало историческим шагом, завершившим затянувшийся более чем на тридцать лет конфликт. Токаев назвал этот документ важным примером политической мудрости и выразил уверенность, что мир и стабильность на Южном Кавказе создают новые возможности для всего тюркского мира.

Особое внимание в его выступлении привлекли слова, в которых Президент Казахстана процитировал азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде:

"Тюрк не имеет права враждебно относиться к другому тюрку!"

Эти слова символизируют дух братства, который объединяет Азербайджан, Казахстан и все тюркские государства. Токаев подчеркнул, что тюрки - это единокровные народы, сохраняющие верность единству, и именно это единство должно оставаться основой всей совместной деятельности.

Одним из новых направлений сотрудничества Азербайджана и Казахстана становится развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта. Оба государства рассматривают цифровизацию как основу будущего экономического роста и устойчивого развития. В связи с этим особое значение придаётся обмену опытом, созданию совместных исследовательских центров и участию в международных инициативах, направленных на внедрение ИИ в управление, образование, энергетику и промышленность.

Баку и Астана уже реализуют ряд проектов в сфере цифровой трансформации. Среди них - совместное развитие интеллектуальных транспортных систем, цифровых платформ в сфере логистики, а также использование технологий машинного обучения для оптимизации работы портов Актау и Алят. Эти шаги позволяют повысить эффективность Среднего коридора и укрепляют позиции обеих стран как цифровых лидеров в регионе.

Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала. Университеты и IT-центры Азербайджана и Казахстана налаживают сотрудничество в подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, анализа данных и кибербезопасности. При поддержке государственных структур создаются новые образовательные программы и обменные инициативы, направленные на формирование единого тюркского цифрового пространства.

Все сказанное показывает, что отношения Азербайджана и Казахстана сегодня представляют собой прочный, всесторонний и перспективный союз, основанный на общих интересах, тюркском единстве и искреннем братстве. Две страны не просто сотрудничают - они движутся в одном направлении, формируя новую политическую и экономическую реальность в Евразии.

В условиях сложной геополитической ситуации этот союз становится примером того, как можно сочетать прагматизм и духовную близость, национальные интересы и общие цели. Азербайджан и Казахстан вместе строят пространство мира, стабильности и процветания, где братство тюркских народов превращается ощутимую силу.