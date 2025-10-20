Ситуация в Гюмри накаляется

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, из здания скоро должны вывести задержанного в Гюмри Вардана Гукасяна.

Толпа собралась воспрепятствовать этому.