Ситуация в Гюмри накаляется - ВИДЕО
Ситуация у мэрии в городе Гюмри накаляется.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, из здания скоро должны вывести задержанного в Гюмри Вардана Гукасяна.
Толпа собралась воспрепятствовать этому.
